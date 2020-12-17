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Путин объяснил смысл поправок в Конституцию

14:20
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Президент отметил их своевременность

На ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что недавно внесенные в Конституцию поправки отвечают духу времени.
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Президент России напомнил, что Конституция 1993 года принималась в условиях гражданского противостояния. По его мнению, она помогла восстановить гражданский мир и создала политическую базу для развития страны. 

Но когда жизненные реалии изменились, появилась необходимость скорректировать Основной закон. "Некоторые вещи мы не могли раньше делать", - сказал Путин. Например, в 1993 году власти не могли гарантировать гражданам индексацию пенсий, ведь тогда многие люди вообще не получали пенсии.

"Сейчас нужно не позволить сегодняшним и будущим руководителям не делать этого [предоставлять социальные гарантии], потому что фундаментальные основы российской экономики позволяют это делать, а значит, это может и должно быть зафиксировано в Основном законе страны. <…> Надо будет напрягать усилия в соответствии с требованием Конституции. В этом смысл изменений в Законе", - сказал Владимир Путин. 

Кроме того, в 90-е годы Россия не могла объявить о приоритете своего конституционного права над международными нормами, а также заявить о неприкосновенности своей территории с учетом тогдашнего состояния армии.

Напомним, что поправки в Конституцию были приняты в 2020 году по итогам общероссийского голосования. 

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