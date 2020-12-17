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Бурундуки впали в зимнюю спячку в Московском зоопарке

15:22
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Они сами выбрали, в какой деревянной дуплянке зимовать

У бурундуков в "Московском зоопарке" сейчас только одно желание – выспаться. Они отправились на боковую и даже бой курантов их вряд ли разбудит.

Бурундуки сами выбрали, в какой деревянной дуплянке зимовать. Натаскали туда семечек и орехов, а потом, на подстилке из мха, войлока и травы свернулись в крохотные комочки и тут же уснули.

Спячка, правда, у бурундуков неглубокая. Как только немного потеплеет, зверьки ненадолго проснутся и сразу же захотят перекусить. Если своих запасов не хватит, могут запросто утащить еду у соседа. Так что сотрудникам приходится подкладывать в миски свежие продукты, чтобы сохранить в семействе грызунов мир и покой.

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