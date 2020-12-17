Путин пообещал провести скоростной интернет во все школы страны

Президент дал оценку качеству онлайн-образования

Владимир Путин оценил качество онлайн-образования в России и рассказал, надолго ли в стране задержится дистанционное обучение. Он призвал не бояться нововведений, но и не преувеличивать их возможности.

Президент в первую очередь отметил, что онлайн-образование в школах и вузах сильно отличается друг от друга. Он напомнил, что лишь часть российских школ полностью перешла на дистанционное обучение, часть работает полностью очно, но большинство школ функционируют в смешанном режиме. Что касается вузов, то им рекомендовано полностью перейти в онлайн.

Путин признал, что у многих образовательных учреждений нет необходимого компьютерного оборудования и возникают сложности с подключением к Сети. Он заверил, что уже в следующем году все российские школы должны получить доступ к скоростному интернету. Президент отметил, что государство за время пандемии дважды финансировало вузы страны, чтобы они смогли работать в системе онлайн, и готово делать это и дальше.

По мнению Путина, дистанционное обучение никогда не сможет заменить прямого общения между преподавателем и учащимися. Тем не менее, онлайн-образование позволяет ученым с мировым именем проводить свои лекции сразу в нескольких вузах, что невозможно при очном формате.

"Теперь по поводу качества. […] В чем-то есть плюс, когда есть возможность послушать светил мировых. Но в текущей работе, возможно, что-то страдает. Поэтому лучше всего, когда это смешанная система", - сказал президент.

Не обошел вниманием Путин и возмущенных студентов, которых не устраивает качество дистанционного образования и которые из-за этого даже обращаются в суд с требованием снизить оплату за обучение.

"Я понимаю, что они имеют в виду, и в известной степени разделяю их отношение к этому вопросу. Но есть и другая сторона медали. Если преподаватель читает лекцию, он ее читает что офлайн, что онлайн. За что ему меньше платить?" - задался вопросом президент.

Он добавил, что в среднем российские вузы тратят до 70% доходов на зарплаты, а потому не имеют возможности понизить стоимость обучения на период пандемии.

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