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Путин еще не принял решение, пойдет ли на выборы в 2024 году

14:35
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Для России главное - стабильность

Президент России Владимир Путин прокомментировал вероятность остаться главой государства после 2024 года.

Ранее в Конституции России по инициативе первой женщины-космонавта Валентины Терешковой появилась статья об обнулении президентских сроков. Таким образом, Путин по истечении двух шестилетних президентских сроков может еще раз баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

"Я для себя еще не принял решение, пойду ли я на выборы в 2024 году. Ну а что касается стабильного развития страны, это много стоит. Но формально разрешение от народа есть. Делать или не делать - посмотрю", - заявил Путин во время своей ежегодной пресс-конференции.

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