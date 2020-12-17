ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Надо отвечать": Путин высказался об экологических ЧП в России

15:00
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Президент отнес аварию в Норильске к техногенным ЧП, ответственность за которые лежит на плечах загрязнителей

Виновники техногенных происшествий, повлекших вред экологии, должны нести ответственность, которая соотносится с размером вреда. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции.

Глава государства прокомментировал требования к "Норникелю" по ущербу от аварии на ТЭЦ Норильска. "Я не вмешиваюсь. Знаю, что требования к компании "Норникель" очень высокие. Надо отвечать за то, что сделали", - приводит слова Путина "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Специалист Федерального экологического оператора на территории бывшего химкомбината
Специалист Федерального экологического оператора на территории бывшего химкомбината
Пресс-конференция президента России Владимира Путина
Пресс-конференция президента России Владимира Путина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.