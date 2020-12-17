"Надо отвечать": Путин высказался об экологических ЧП в России

Президент отнес аварию в Норильске к техногенным ЧП, ответственность за которые лежит на плечах загрязнителей

Виновники техногенных происшествий, повлекших вред экологии, должны нести ответственность, которая соотносится с размером вреда. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции.

Глава государства прокомментировал требования к "Норникелю" по ущербу от аварии на ТЭЦ Норильска. "Я не вмешиваюсь. Знаю, что требования к компании "Норникель" очень высокие. Надо отвечать за то, что сделали", - приводит слова Путина "Интерфакс".

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