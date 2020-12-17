ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин отреагировал на слитое интимное видео Дзюбы

14:46
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Президент порассуждал о жизни публичных людей

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с интимным видео футболиста Артема Дзюбы, ранее попавшим в Сеть. Глава государства заявил, что подобные личные моменты не должны влиять на карьеру человека.
Путин преподал Шнурову урок русского языка

"Он пускай там сам разбирается со своими связями и делами личными. Но влезать в личную жизнь, конечно, недостойно нормального общества. […] Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет", - заявил президент.

Глава государства добавил, что публичные люди часто подвергаются подобным нападкам. По мнению президента, эта ситуация стала хорошим уроком не только для Дзюбы, но и для других людей, которые живут публичной жизнью.

"Имейте ввиду, что есть определенные общие правила, и лучше их придерживаться", - резюмировал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Артём Дзюба
Артём Дзюба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.