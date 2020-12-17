Путин отреагировал на слитое интимное видео Дзюбы

Президент порассуждал о жизни публичных людей

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с интимным видео футболиста Артема Дзюбы, ранее попавшим в Сеть. Глава государства заявил, что подобные личные моменты не должны влиять на карьеру человека.

"Он пускай там сам разбирается со своими связями и делами личными. Но влезать в личную жизнь, конечно, недостойно нормального общества. […] Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет", - заявил президент.

Глава государства добавил, что публичные люди часто подвергаются подобным нападкам. По мнению президента, эта ситуация стала хорошим уроком не только для Дзюбы, но и для других людей, которые живут публичной жизнью.

"Имейте ввиду, что есть определенные общие правила, и лучше их придерживаться", - резюмировал Путин.

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