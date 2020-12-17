ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве заказы из ресторанов будет доставлять робот

15:14
  • четверг
  • 17 декабря 2020

В эксперименте поучаствует и Казань

В Москве и Казани стартовал эксперимент по роботизированной доставке еды из ресторанов, благодаря которому доставка продуктов в условиях пандемии COVID-19 станет безопаснее. Об этом рассказал член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Олег Артемьев.
Названы предельные цены на сахар и масло в России

Он сообщил, что доставку питания из заведений Москвы и "Иннополиса" будет осуществлять робот "Ровер". В столице оценить нововведение уже могут работники и посетители делового квартала "Белая площадь" возле метро Белорусская.

"Робот полностью автономен: он сам планирует свой маршрут, оценивает дорожную обстановку и объезжает препятствия. Робот также способен ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода и работать в разных погодных условиях", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что использование подобных технологий в сфере услуг стало серьезным прорывом. По мнению Артемьева, в скором времени подобная практика станет массовой, передает АГН "Москва".

"Беспилотные технологии готовы к большому прорыву. И российские, и иностранные компании накопили достаточно технологических решений, и я уверен, что в скором времени качественные показатели перейдут в количественные: внедрение роботов в повседневную жизнь станет массовым", - считает депутат.

Он добавил, что роботы не оставят без работы водителей и курьеров. "Если оценивать то, какой эффект это окажет на нас, то я бы в первую очередь отметил то, что вырастет спрос на знания, навыки, образование в широком смысле слова. В условиях высвобождения рабочей силы, трансформации рынка труда, современный мегаполис должен делать упор на доступное образование, широкие программы переквалификации, освоение новых профессий", - сказал Артемьев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мужчина забирает заказ
Мужчина забирает заказ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.