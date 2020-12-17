В Москве заказы из ресторанов будет доставлять робот

В эксперименте поучаствует и Казань

В Москве и Казани стартовал эксперимент по роботизированной доставке еды из ресторанов, благодаря которому доставка продуктов в условиях пандемии COVID-19 станет безопаснее. Об этом рассказал член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Олег Артемьев.

Он сообщил, что доставку питания из заведений Москвы и "Иннополиса" будет осуществлять робот "Ровер". В столице оценить нововведение уже могут работники и посетители делового квартала "Белая площадь" возле метро Белорусская.

"Робот полностью автономен: он сам планирует свой маршрут, оценивает дорожную обстановку и объезжает препятствия. Робот также способен ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода и работать в разных погодных условиях", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что использование подобных технологий в сфере услуг стало серьезным прорывом. По мнению Артемьева, в скором времени подобная практика станет массовой, передает АГН "Москва".

"Беспилотные технологии готовы к большому прорыву. И российские, и иностранные компании накопили достаточно технологических решений, и я уверен, что в скором времени качественные показатели перейдут в количественные: внедрение роботов в повседневную жизнь станет массовым", - считает депутат.

Он добавил, что роботы не оставят без работы водителей и курьеров. "Если оценивать то, какой эффект это окажет на нас, то я бы в первую очередь отметил то, что вырастет спрос на знания, навыки, образование в широком смысле слова. В условиях высвобождения рабочей силы, трансформации рынка труда, современный мегаполис должен делать упор на доступное образование, широкие программы переквалификации, освоение новых профессий", - сказал Артемьев.

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