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Путин рассказал о выходе России из "коронакризиса"

15:12
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Пострадавшим отраслям оказали поддержку

На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что государство поддержало отрасли, которые сильнее всего пострадали из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
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Путин признал, что коронавирусные ограничения отразились на экономике страны. Больше всего пострадали перевозки, в том числе авиационные, розница непродовольственных товаров и сфера услуг. 

Чтобы помочь компаниям, власти перенесли почти все платежи на более дальний срок, неоднократно выдавали гранты, а также предоставляли бизнесу кредиты на выгодных условиях. Кроме того, были отсрочены выплаты за аренду госимущества. А для малых и средних предприятий сократили отчисления в фонды.

"Это целый набор мер, которые поддержали пострадавшие отрасли", - заявил Путин.  

По его словам, государственную помощь также получили системообразующие отрасли: автопром, авиастроение, судостроение, сельское хозяйство и строительство.  

"В целом направили на поддержку граждан и промышленности 4,6 триллиона рублей. Для нас это беспрецедентные деньги. Это означает 4,5% ВВП страны. Из них миллиард направили напрямую на поддержку пострадавших отраслей. 838 миллиардов рублей - на прямую поддержку граждан", - рассказал Владимир Путин.  

Президент надеется, что в течение полугода ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону. К концу 2021 года или в первом квартале 2022 года основные проблемы в экономике должны быть преодолены, рассчитывает президент.  

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