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Путин определил границы религиозной свободы

15:19
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Ни одна религиозная система не проповедует агрессию

Свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого, напомнил президент России. Владимир Путин подчеркнул, что реакция на нарушение этого принципа не должна выливаться в лишение жизни. Агрессия противоречит духу любой религии.
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На ежегодной пресс-конференции российскому лидеру задали вопрос об оскорблении чувств верующих, и привели в пример историю во Франции, где были убиты журналисты издания, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда.

Российский лидер напомнил, что на Западе живут мусульмане, приехавшие из других стран. Что же касается России, то здесь мусульмане живут в родной стране - где никто не допускает оскорбительных выпадов в отношении тех или иных конфессий, понимая, что это будет разрушать государство изнутри.

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