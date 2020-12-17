Приезжие массово "бегут" из Петербурга

На рынке недвижимости сложилась непростая ситуация

Приехавшие в Санкт-Петербург из других городов россияне массово уезжают из города в связи со сложившейся на арендном рынке ситуацией.

"Если разобраться, то на рынке аренды сейчас творится какое-то хамство. Одни не хотят уступать, а другие думают, что можно снять за три копейки. Мы понимаем, что ситуация не совсем легкая. При этом собственники не хотят понижать стоимость и получается дисбаланс", - рассказал о происходящем риелтор Михаил Морозан.

Он отметил, что большинство уехавших из Петербурга – студенты, которых перевели на дистанционное обучение. В условиях пандемии коронавируса молодые люди предпочли отправиться домой.

Также на ситуации на рынке недвижимости сказалось и отсутствие туристов. Из-за большого количества освободившейся жилплощади конкуренция стала выше.

"В районах Мурино и Комендантский проспект, например, много студий, которые были куплены для сдачи – это целые дома и корпуса. Раньше в этих спальных районах жила молодежь, сейчас там тяжело сдать квартиру", - поделился риелтор Кирилл Маленко.

По его словам, многое зависит от желания собственников жилья сдать в аренду на долгий срок ту недвижимость, которая раньше предназначалась для посуточного проживания. Этот фактор повлиял на появление дисбаланса на рынке, а, следовательно, привел к сложностям в ситуации с ценообразованием, передают "Невские новости".

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