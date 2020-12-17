ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Приезжие массово "бегут" из Петербурга

15:53
  • четверг
  • 17 декабря 2020

На рынке недвижимости сложилась непростая ситуация

Приехавшие в Санкт-Петербург из других городов россияне массово уезжают из города в связи со сложившейся на арендном рынке ситуацией.
Власти Петербурга назвали условия смягчения ограничений по коронавирусу

"Если разобраться, то на рынке аренды сейчас творится какое-то хамство. Одни не хотят уступать, а другие думают, что можно снять за три копейки. Мы понимаем, что ситуация не совсем легкая. При этом собственники не хотят понижать стоимость и получается дисбаланс", - рассказал о происходящем риелтор Михаил Морозан.

Он отметил, что большинство уехавших из Петербурга – студенты, которых перевели на дистанционное обучение. В условиях пандемии коронавируса молодые люди предпочли отправиться домой.

Также на ситуации на рынке недвижимости сказалось и отсутствие туристов. Из-за большого количества освободившейся жилплощади конкуренция стала выше.

"В районах Мурино и Комендантский проспект, например, много студий, которые были куплены для сдачи – это целые дома и корпуса. Раньше в этих спальных районах жила молодежь, сейчас там тяжело сдать квартиру", - поделился риелтор Кирилл Маленко.

По его словам, многое зависит от желания собственников жилья сдать в аренду на долгий срок ту недвижимость, которая раньше предназначалась для посуточного проживания. Этот фактор повлиял на появление дисбаланса на рынке, а, следовательно, привел к сложностям в ситуации с ценообразованием, передают "Невские новости".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.