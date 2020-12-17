Кейт Миддлтон и принц Уильм показали трогательное фото с детьми

Это открытка к Рождеству
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Гарри опубликовали семейную рождественскую фотографию с тремя детьми.
На снимке 7-летний принц Джордж, 5-летняя принцесса Шарлотта и 2-летний принц Луи, а также их 38-летние родители позируют на фоне поленницы в простой одежде – в свитерах и джинсах.
Снимок был сделан фотографом Мэттом Портеусом еще осенью в особняке в Норфолке, который паре подарила на свадьбу королева Елизавета II.
Также свою рождественскую фотокарточу опубликовали принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз.
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