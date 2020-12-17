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Путин: В сравнении с Западом Россия – "белая и пушистая"

15:55
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Президента спросили об ответственности Москвы за напряженность в мире

Россия открыта для переговоров, но Запад их не ведет. В частности, Москва готова к расследованию инцидента с Навальным – однако западные страны не идут на сотрудничество, отметил Владимир Путин.
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Президента спросили на пресс-конференции, не чувствует ли он хотя бы частично ответственности за ухудшение отношений, новую "холодную войну"? Или в России все "белые и пушистые"? – иронизировал корреспондент британской "Би-би-си".

"По сравнению с вами, да, так и есть: мы — "белые и пушистые", - ответил российский лидер. Путин задал риторический вопрос: кто выходит из договоров по сдерживанию гонки вооружений? Это не Россия. Глава государства напомнил, что 1990-х годах Россия освободила страны Восточной Европы от советского диктата, рассчитывая, что НАТО не будет расширяться на Восток. Тем не менее, альянс тут же приблизился к российским границам. Москве приходится реагировать на разрыв Вашингтоном всех сдерживающих соглашений – в частности, разработкой современного оружия.

Президент подчеркнул, что чувствует ответственность - за то, что происходит с Россией и ее народом. Путин намерен и впредь делать все в интересах Российской Федерации.

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