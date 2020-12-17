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Путин назвал способы борьбы с переписыванием истории

15:53
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Нужно быть самодостаточными - это главное

Президент России Владимир Путин объяснил, как не допустить переписывания истории Второй мировой войны.
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"Чтобы не допустить переписывания истории и вообще какого-либо переписывания, нам нужно быть самодостаточными, сильными во всех отношениях, прежде всего в экономическом плане, - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции. - Нужно развивать нашу политическую систему с тем, чтобы мы внутри страны чувствовали себя уверенно и чтобы граждане понимали, куда страна двигается, развивается. Выстраивать отношения с нашими международными партнерами, исходя из наших интересов и учитывая их. И не забывать о подвиге, которым наши предки насытили нашу историю не только в период Второй мировой войны и Великой Отечественной, но и за предыдущие столетия. Нам есть чем гордиться". 

По словам президента России, политики занимаются искажением исторических фактов в угоду своих сиюминутных интересов. В итоге от этого страдают те же самые люди, которые берут на себя смелость переписывать историю.  

Владимир Путин отметил, что буквально несколько часов назад Генеральная ассамблея ООН приняла решение, осуждающее героизацию нацизма. Против этого выступили только две страны - США и Украина. "Это их не красит, мягко говоря", - сказал глава России.

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