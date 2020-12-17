Козлов: В Москве потерянных животных можно найти через электронную платформу

В столице растет уровень ответственного отношения к животным

Созданная в Москве "Ветеринарная автоматизированная система" позволит хозяевам домашних животных отслеживать потерявшихся питомцев, положительно отразится на сознательности владельцев домашних животных, а также поможет следить за здоровьем питомца и графиком прививок. Об этом рассказал депутат столичного парламента Александр Козлов.

"В нашем обществе серьезно возрастает уровень ответственности по отношению к животным. Но еще много людей, которые считают домашних животных чем-то вроде игрушки. Однако в обновленной Конституции появились такие положения по отношению к животным, как ответственность и гуманизм, которые обязаны соблюдать все граждане. Создание системы "ВетАС" в Москве - это как раз пример нового правоприменения", - уверен парламентарий.

Козлов рассказал, что в системе есть реестр приютов для бездомных животных, куда попадают сведения обо всех кошках и собаках, которые поступают в приюты Москвы. Это помогает быстрее найти потерявшегося любимца. если у животного есть чип или номер клейма, и животное ранее вносили в базу "ВетАС", то разыскать хозяина и сообщить ему, где находится питомец, будет несложно.

"Я давно говорю о том, что чипировать животных необходимо. Если произошла беда, и животное потерялось, хозяину легче будет его найти. А если хозяин умышленно выбросил животное на улицу - легко будет найти его самого и привлечь к ответственности", - добавил депутат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"