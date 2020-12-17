Большая пресс-конференция Путина длилась 4,5 часа

Мероприятие проходило в новом формате

Более четырех часов продолжалась традиционная большая пресс-конференция, которую в четверг провел Владимир Путин. В этом году из-за пандемии она проходила в новом формате.

Президент общался с журналистами из своего рабочего кабинета в Ново-Огарево. Представители СМИ собрались в Москве в Центре международной торговли и на специальных площадках в разных регионах страны. Вопросы президенту в этот раз могли задать не только журналисты, но и обычные граждане. Их обращения к главе государства за две недели до конференции начали принимать в едином колл-центре.

Владимир Путин отметил, что придает большое значение таким встречам, потому что нет ничего более ценного, чем прямое общения с людьми, нет ничего более важного, чем услышать их мнение по поводу того, как живет страна и что нужно сделать для того, чтобы она жила лучше. Отвечая на вопрос, каким стал для России уходящий год, Владимир Путин подчеркнул, что он, конечно же, связан с тем, с чем столкнулся весь мир - это пандемия коронавирусной инфекции и вызванные ею проблемы. По словам президента, Россия встретила эти проблемы достойно.

"У нас на данный момент времени падение ВВП – 3,6 процента, на данный момент. Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Европы, Евросоюза, меньше, чем в Соединенных Штатах Америки. В некоторых странах Евросоюза падение ВВП где-то под 9 процентов - так в Великобритании, по-моему, на сегодняшний день", - отметил Путин.

Журналистов также интересовало, как оценивает президент состояние российской системы здравоохранения и как она справляется с теми вызовами, которые сейчас есть. Владимир Путин подчеркнул, что к таким масштабам пандемии оказалась не готова ни одна система здравоохранения в мире. Но уже сейчас можно сказать, что отечественное здравоохранение оказалось более эффективным. Россия сумела выиграть время и принять необходимые меры, которые позволили встретить пандемию во всеоружии. Так, в стране за короткие сроки были построены 40 медцентров для приема больных коронавирусом.

"Мы смогли быстро перепрофилировать часть лечебных заведений для борьбы с ковидом и выстроить систему переподготовки медицинского персонала. Ввели доплаты для людей, работающих в "красных зонах", для того чтобы поддержать наших врачей, для студентов старших курсов медицинских вузов – по 10 тысяч, по 7 тысяч – для колледжей, как вы знаете. Быстро достаточно развернули производство средств индивидуальной защиты и костюмов, необходимых средств для обработки помещений, в некоторых случаях – не просто в разы: скажем, масок, о которых говорили, которые всем надоели, мы их производство увеличили в 20 раз, такое редко где бывает. Наша система здравоохранения и государственного управления в этой сфере продемонстрировали готовность к быстрой мобилизации ресурсов, и сделали это. Кстати говоря, необходимое количество лекарств увеличено в два раза", - сказал Путин.

Звучала на пресс-конференции и международная тематика. Говорили о ситуации в мире. Владимир Путин, в частности, прокомментировал достигнутые при посредничестве Москвы договоренности по Карабаху. Он подчеркнул, что их главным результатом стало сохранение жизней людей.

Говорили и об отношениях нашей страны с зарубежными государствами. Так, по мнению корреспондента ВВС, сейчас между Россией и Западом начинается новая "холодная война". При этом Москва якобы перекладывает ответственность за это на западные государства и НАТО, но не хочет признать свою долю вины за нынешнюю ситуацию.

"Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией, с её народом. И всё буду делать в интересах Российской Федерации. По сравнению с вами, да, так и есть. Мы белые и пушистые. Потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определённого советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток. Но вы не выполнили своих обещаний", - заявил президент.

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