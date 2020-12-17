Путин рассказал, какие книги он читает своим внукам

Президент предпочитает отечественных писателей

На ежегодной пресс-конференции Владимира Путина спросили, какие книги он читает своим внукам.

"Маршака, например, "Двенадцать месяцев". Есть хорошие произведения наших российских, советских авторов. Сказки у нас очень хорошие", - сказал президент России.

Этим летом Путин сообщил, что у внуков есть возможность позвонить ему в кремлевский кабинет. "Дозвониться могут, они дозваниваются", - отметил президент.

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