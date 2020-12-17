Европейские политики уходят на самоизоляцию из-за Макрона

Президент Франции заразился коронавирусом

В мире количество заболевших коронавирусом приближается к 74 с половиной миллионам. Жертвами инфекции уже стали свыше миллиона 650 тысяч человек. Самая сложная ситуация по-прежнему в США. А из Франции сегодня пришла новость о том, что ковид подтвердился у президента Эммануэля Макрона. В связи с этим многие европейские политики уже объявили об уходе на самоизоляцию.

Свое выступление в сенате министр здравоохранения Франции начинает с неожиданной новости. "Из Елисейского дворца только что пришла новость - у президента положительный тест на коронавирус", - заявил Оливье Веран.

И всю неделю Эммануэль Макрон планирует работать дистанционно. Следом на "удаленку" перешел и премьер Франции, спикер французского парламента и жена Макрона. Так называемая теория шести рукопожатий в действии. Об уходе на карантин заговорили и другие европейские политики. Премьер-министр Испании Педро Санчес встречался с Макроном в понедельник в Париже. Впрочем, на видеозаписи видно, что оба были в масках и не пожимали друг другу руки. Но перестраховаться стоит. Как сообщают источники в Елисейском дворце, президент чувствует себя хорошо. Где подхватил вирус, пока непонятно. Но о том, что положительный тест был получен всего через два дня после того, как Франция ослабила меры, заменив общенациональную блокировку комендантским часом, уже обсуждают парижские СМИ.

В Германии тем временем ввели самый жесткий локдаун. Закрыто все, кроме аптек и продуктовых магазинов. Школьные уроки отменены. Запрещено собираться больше пяти человек. И так почти месяц. Меры вынужденные – только за эти сутки там почти 27 тысяч заболевших. И это накануне приближающихся праздников. О том, что Рождество испорчено, говорят и в США, где система здравоохранения работает на пределе. И здесь врачи дают весьма пессимистичные прогнозы. Говорят, что за зиму число погибших многократно увеличится. Вымещать гнев остается только на Китае. США призывают к "прозрачному" расследованию возникновения вируса. И провести его должны эксперты ВОЗ. К китайскими учеными у Вашингтона доверия нет. В КНР предположили, что вирус существовал в Европе до того, как был обнаружен в Ухане. Жители говорят, что вся продукция, которая поступает на местный рынок - в импортной упаковке.

"ВОЗ продолжает поддерживать связь с Китаем и обсуждать состав международной команды и места, которые она посетит. В настоящее время мы понимаем, что Китай приветствует визит международной команды. Насколько нам известно, он состоится в начале января", - заявил региональный директор ВОЗ в Западно-Тихоокеанском регионе Бабатунде Оловокуре.

Сейчас о вирусе в городе, где все началось, год спустя напоминают лишь медицинские маски на лицах его жителей. Большинство их всё еще носят. Хотя власти давно разрешили снять. Магазины, рестораны и даже рынок морепродуктов, откуда вирус распространился по всему городу, работают без ограничений. Именно отсюда свое расследование планируют начать эксперты ВОЗ.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"