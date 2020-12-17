Арбитраж в Лозанне смягчил санкции против российского спорта

Дисквалификация продлится два года

В четверг Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне принял решение смягчить тотальные четырехлетние санкции Всемирного антидопингового агентства против российского спорта.

В прошлом году исполком WADA лишил российское антидопинговое агентство статуса соответствия. И если бы решение вступило в силу, российские спортсмены могли потерять право выступать под своим флагом на Олимпийских играх, а страна потеряла бы право принимать крупные международные турниры.

Но худшего сценария удалось избежать. Дисквалификация продлится лишь два года. Вероятно, придется перенести чемпионаты мира по волейболу, стрелковому спорту и хоккею, отмечает ТАСС.

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