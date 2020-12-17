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Семьи с маленькими детьми получат по 5 тысяч рублей на Новый год

16:38
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Новогодний подарок от государства

На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что по случаю Нового года все семьи с детьми до 8 лет получат по 5 тысяч рублей. 

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"Перед тем как сюда прийти, я посоветовался и с правительством, и с администрацией президента. Мы договорились о том, что государство сделает нашим детям подарок - небольшой, скромный. Тем не менее всем семьям, где есть дети до 7 лет включительно, выплатим по 5 тысяч рублей", - сказал Путин. 

Такое решение было принято в связи с отменой массовых новогодних мероприятий для детей. "Праздник необычный, он связан с ожиданиями, с надеждами на будущее", - сказал президент России.

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