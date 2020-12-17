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Путин: локдаун в России не планируется

16:55
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Ситуация нормализуется

Продолжительность пандемии коронавируса никто предсказать не может. Все зависит от формирования коллективного иммунитета и вакцинации, подчеркнул президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами после пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что вакцинация может быть только добровольной. Заболеваемость в России пока высокая – в то же время, по мнению специалистов, она вышла на плато, ситуация нормализуется. Необходимости в новых жестких мерах нет, локдаун в России не планируется, заключил российский лидер.

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