Путин подписал указ о выплатах на детей до 8 лет

Об этом решении президент объявил в ходе большой пресс-конференции

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере пяти тысяч рублей семьям с детьми до восьми лет на каждого ребенка. Текст документа размещён на сайте Кремля.

В ходе ежегодной пресс-конференции президент России заявил, что по случаю Нового года все семьи с детьми до семи лет включительно получат по 5 тысяч рублей. Такое решение было принято в связи с отменой массовых новогодних мероприятий для детей.

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