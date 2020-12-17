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Россия оказалась на 2 месте в рейтинге стран с наилучшими перспективами в 2021 году

17:34
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Эксперты считают, что она может "превзойти ожидания"

Россия поднялась на вторую строчку в рейтинге развивающихся рынков с наилучшими перспективами в 2021 году по версии аналитиков агентства Bloomberg. Рейтинг составлен на основе способности стран "превзойти ожидания".
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Страны оценивались по одиннадцати критериям – они, по мнению аналитиков, отражают перспективы развития государств. В прогноз вошли такие показатели, как рост ВВП, внешний долг, валютные резервы и реальная процентная ставка.

Первую строчку в списке Bloomberg занял Таиланд, последнюю - Китай. Второе место России, по мнению аналитиков, обусловлено благотворным влиянием на положение российской экономики таких факторов, как хороший бюджетный профиль и недооцененный рубль.

Агентство ожидает положительного роста ВВП России в 2021 году - около 3%. У страны самая низкая доля государственного долга среди представленных государств. В докладе подчеркивается, что в уходящем году некоторые страны заняли выигрышное положение благодаря финансовым мерам, своевременно принятым во время пандемии коронавируса.

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