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На США обрушилась "метель века"

18:11
  • четверг
  • 17 декабря 2020

В ряде штатов ввели режим ЧС

Всё восточное побережье США оказалось во власти настоящей русской зимы. Мощный снегопад накрыл сразу 14 штатов - от Массачусетса на севере до Вирджинии на юге. Там уже ввели режим чрезвычайной ситуации, передает "ТВ Центр".

Этот зимний шторм назвали метелью века. Синоптики предупреждают, что в некоторых районах за ближайшие сутки может выпасть до 60 сантиметров снега. Власти призывают жителей не садиться за руль и не выходить из дома без крайней необходимости.

В аэропортах отменена почти треть рейсов. На севере штата Нью-Джерси приостановлено автобусное и железнодорожное сообщение. В Нью-Йорке отменили занятия в школах. А в Огайо из-за обрыва проводов без энергоснабжения остались свыше 50 тысяч домов.

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