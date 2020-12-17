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Песков сохранил в тайне планы Путина на Рождество

18:12
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Президент традиционно посещает один из храмов в регионах России

Владимир Путин традиционно встречает Рождество в одном из храмов в российских регионах. Где именно будет президент России в рождественские дни в этом году – пока неизвестно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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"Пока не знаю", - сказал Песков журналистам.

Православные христиане празднуют Рождество Христово 7 января. В этот же день праздник отмечают Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. К празднованию присоединяются некоторые протестанты, живущие по юлианскому календарю, и католики восточного обряда.

Владимир Путин два года подряд – в 2018 и 2019 – посещал рождественскую службу в ночь на 7 января в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге. О том, где именно глава государства встретит Рождество, в Кремле обычно не сообщают.

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