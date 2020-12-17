Праздничную выплату получат 16 миллионов российских детей

Указ подписан Путиным

Более 16 миллионов детей в России получат новогоднюю выплату, о которой сообщил во время пресс-конференции президент Владимир Путин. Деньги перечислят семьям, в которых есть дети в возрасте до 7 лет включительно.

"Подчеркну, что если по состоянию на сегодняшний день ребенку не исполнилось восемь лет, то такие семьи будут претендовать на соответствующую выплату. По нашим данным, на сегодняшний день на эту выплату смогут претендовать более 16 миллионов детей", - пояснил в эфире телеканала "Россия 24" глава Минтруда Антон Котяков.

Информация о том, что делать семьям, которые ранее подобных выплат не получали, размещена на портале госуслуг. В частности, родителям придется заполнить заявление, форма которого есть на сайте. Возможность подать заявление сохраняется до 1 апреля 2021 года.

Гражданам, которые получали выплаты по 10 тысяч рублей летом, новое заявление писать не надо. По словам Котякова, все будет оформлено на основании данных Пенсионного фонда России.

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