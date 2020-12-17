Хоккейную сборную России лишили флага и гимна

Цвета триколора на форме разрешили оставить

Чемпионат мира 2023 года по хоккею пройдет, как и планировалось, в Санкт-Петербурге – и без ограничений. Решение Спортивного арбитражного суда Лозанны, обнародованное 17 декабря, ЧМ не затрагивает, заявили в Федерации хоккея России.

"Федерация хоккея России изучила решение Спортивного арбитражного суда города Лозанны, касающееся деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Согласно указанному решению, Россия может провести чемпионат мира 2023 года по хоккею в городе Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений", - публикует заявление пресс-служба Федерации.

Нет запрета и на участие мужской и женской сборных команд России в чемпионатах мира 2021 и 2022 годов, а также Олимпийских играх-2022 в Пекине. С одним нюансом: спортсмены выступят в нейтральном статусе. Им разрешено сохранить цвета триколора и даже надпись "Россия" на форме. Однако выступать они будут без государственного флага и гимна. ФХР утверждает, что продолжит отстаивать свои права.

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