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Хоккейную сборную России лишили флага и гимна

19:10
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Цвета триколора на форме разрешили оставить

Чемпионат мира 2023 года по хоккею пройдет, как и планировалось, в Санкт-Петербурге – и без ограничений. Решение Спортивного арбитражного суда Лозанны, обнародованное 17 декабря, ЧМ не затрагивает, заявили в Федерации хоккея России.
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"Федерация хоккея России изучила решение Спортивного арбитражного суда города Лозанны, касающееся деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Согласно указанному решению, Россия может провести чемпионат мира 2023 года по хоккею в городе Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений", - публикует заявление пресс-служба Федерации.

Нет запрета и на участие мужской и женской сборных команд России в чемпионатах мира 2021 и 2022 годов, а также Олимпийских играх-2022 в Пекине. С одним нюансом: спортсмены выступят в нейтральном статусе. Им разрешено сохранить цвета триколора и даже надпись "Россия" на форме. Однако выступать они будут без государственного флага и гимна. ФХР утверждает, что продолжит отстаивать свои права.

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