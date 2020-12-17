Большая пресс-конференция Путина: главные заявления президента

В этот раз мероприятие прошло в новом формате

Владимир Путин в четверг провел уже традиционную большую пресс-конференцию. Правда, одной традиции пришлось изменить. Из офлайна общение перешло в онлайн, но на качестве беседы это не отразилось. Она продлилась 4 с половиной часа, за которые президент ответил на 60 вопросов. Главный из них, конечно же, пандемия коронавируса. Владимир Путин особо отметил, что наша система здравоохранения с честью выдерживает удар. Говорили о поддержке бизнеса, малообеспеченных семей. Традиционно звучали на пресс-конференции и вопросы, которые касались международной тематики.

Коронавирус вынудил скорректировать формат ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. В резиденции главы государства в Ново-Огарево работают журналисты президентского пула. Еще ряд студий организован в регионах и выходит на связь в режиме онлайн. Но главное осталось прежним: самые острые и важные вопросы, напрямую адресованные президенту России. Большая часть которых, конечно, так или иначе затрагивает тему года: пандемию COVID-19. И как с ней справляется российская система здравоохранения.

"Конечно, к таким масштабам, с которыми мы столкнулись, не готова оказалась ни одна система здравоохранения в мире. По сравнению – всё же познаётся в сравнении - с тем, что в мире происходило, конечно, наша система оказалась более эффективной. За это время мы построили 40 центров: 30 Минобороны построило достаточно быстро и 10 – сами регионы. Ввели доплаты для людей, работающих в "красных зонах", для того, чтобы поддержать наших врачей. Быстро достаточно развернули производство средств индивидуальной защиты и костюмов. Скажем, масок, о которых говорили, которые всем надоели, мы их производство увеличили в 20 раз, такое редко где бывает", - отметил Путин.

Конечно, говорит Владимир Путин, в некоторых регионах есть проблемы и с поставкой лекарств или медицинского оборудования. Но ситуация на контроле у правительства. Тем не менее, Россия смогла войти в тройку мировых лидеров по тестированию. И, главное, первой изобрела и начала производить вакцину от Ковид-19, эффективность которой специалисты оценивают в 95 процентов. А как, спрашивают у президента, к вакцинации относится он сам?

"Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан определенной возрастной зоне. Для таких, как я, вакцины пока не добрались. Я человек в этом смысле законопослушный. Прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов. И поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но обязательно сделаю, как только это станет возможным. По поводу необходимости массовой всеобщей вакцинации - я считаю, что это нужно делать. То же самое говорят не только отечественные вирусологи, но и их коллеги практически во всем мире. Один из многих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией, это массовая вакцинация", - заявил Путин.

Пандемия стала тяжелым испытанием и для глобальной экономики. Россия не исключение. "У нас на данный момент времени падение ВВП – 3,6 процента. Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Европы, Евросоюза, меньше, чем в Соединенных Штатах Америки. В некоторых странах Евросоюза падение ВВП где-то под 9 процентов - так в Великобритании, по-моему, на сегодняшний день", - указал Путин.

Даже в этот сложный период объем внешнего долга страны снизился, а размер фонда национального благосостояния - экономической подушки безопасности - вырос. Хотя, как и во всем мире, реальные доходы населения сократились. Это результат закрытия ряда производств и рост безработицы.

"Коронавирус нанес удар по уровню жизни многих людей. Я человек провинциальный, мне из регионов звонят и говорят, что жить просто очень сложно, ужасно сложно, так тяжело никогда не было в России", - задал вопрос Александр Гамов ("Комсомольская правда").

"Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Было: в 2000 году за чертой бедности жили 29 процентов населения. Ниже прожиточного минимума почти треть страны. Мы в 2017 году вышли на планку где-то 12,3 процента живущих за чертой бедности. Сейчас, к сожалению, из-за этих всех проблем эта планка приподнялась до 13,5 процента. И это, конечно, много, это около 20 миллионов человек, это всё равно очень много. Вы говорите: есть ли план? Да, конечно, план есть. К 2030 году уйти с сегодняшних 13,5 процента до 6,5 процента людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Плохо, конечно, что и 6,5 сохранится, но мы должны исходить из реалий. Это реально, я считаю, цель амбициозная, но реальная", - сообщил Путин.

Правительство, отмечает президент, сейчас направило все усилия на поддержку особенно пострадавших отраслей производства. Еще один "побочный эффект" от ковида - рост цен. 10 декабря президент распорядился "заморозить" цены на сахар и подсолнечное масло.

"Где-то цены растут объективно. Связано это с ростом стоимости комплектующих в связи с курсовой разницей. Это неизбежно. Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующей острой реакции. Вот это меня задело. Мне когда-то говорили: надо "прикрутить" нам тростниковый сахар, надо поддержать своих производителей. Мы разными способами это сделали, но не для того, чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке, ведь министр мне что сказал: для внутреннего потребления достаточно. И в то же время, как это достаточно, если на 75 процентов рост цен произошёл? Надо на цены смотреть внимательно. И будем смотреть. Надеемся, что реакция будет в ближайшие нескольких дней, а в ближайшие недели - это уже точно", - рассказал Путин.

Негативные последствия короно-кризиса, отмечает президент, экономике удастся преодолеть уже в следующем году. Самый сложный период позади. "Но самое главное, знаете, на что я бы хотел обратить внимание и за что хотел бы поблагодарить граждан страны? В этих достаточно сложных условиях мы еще раз подтвердили, что лежит в основе российской идентичности – единение народа при какой бы то ни было угрозе", - сказал Путин.

Единение должно было бы стать ответом на вызовы пандемии и в международной политике. Однако, говоря об отношениях с Россией, многие западные СМИ используют термин "новая холодная война".

"Мы слышим, как регулярно Россия винит в этой напряженности внешние силы. То Америку, то Великобританию, то НАТО. Но находясь у власти 20 лет вы не считаете, что вы несете хоть долю ответственности за это обострение. Российские власти - белые и пушистые!" – задал вопрос Стив Розенберг (ВВС).

"По сравнению с вами, да, так и есть. Мы белые и пушистые. Потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определённого советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток. Но вы не выполнили своих обещаний. И военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам. Разве мы не должны на это реагировать? Разве мы вышли из договора по противоракетной обороне? Это же не мы сделали. И мы вынуждены ответить созданием новых систем оружия, которые купируют наши угрозы. Потом наши коллеги вышли из договора по ракетам малой и средней дальности. Это мы что ли вышли? Нет, это наши партнёры вышли американские. Значит, соответствующим образом мы сказали: хорошо, мы не будем производить и не будем размещать такое оружие до тех пор, пока американское оружие не появится в Европе. Но нам на это никто ничего не отвечает, не реагирует. Потом вышли из договора по открытому небу. Нам чего делать-то? Я не хочу вам этого вопроса задавать. Но нам чего делать? В этой связи? Оставить всё, как есть? Значит, вы, как страна НАТО будете над нами летать и всё передавать американским партнёрам, а мы такой возможности будем лишены в отношении американской территории? Но вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем вот таких элементарных вещей анализировать и смотреть на это?" – ответил Путин.

Теперь под угрозой договор СНВ. Который снимет последние ограничения, развязав гонку вооружений. Москва выступает за продление документа. Но в ответ новые требования. При этом, подчеркивает Путин, Россия по военным расходам только на шестом месте в мире. Для сравнения - на эту статью в нашем бюджете выделяется 46 миллиардов долларов. В американском - 770.

"Мы знаем, что возникли у России виды оружия современные, гиперзвуковые системы, которых нет ни у кого в мире. Мы отдаём себе в этом отчёт. И мы же не против того, чтобы учитывать это обстоятельство. Но с нами до сих пор никто вообще на этот счёт не разговаривает. Подобные системы разрабатываются, кстати, и в европейских странах: в Великобритании, в тех же Соединённых Штатах. Но пока нет, да, мы понимаем это. Но мы же открыты для переговоров. Но с нами до сих пор пока никто не ведёт никаких. Вот и ответьте себе на вопрос: кто белый и пушистый, а кто такой вот колючий и агрессивный", - сказал Путин.

А в отношении Крыма, отмечает президент, на Западе продолжают действовать двойные стандарты.

"Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией, с её народом. И всё буду делать в интересах Российской Федерации. Это касается и возвращения Крыма в состав нашего Российского государства. Обращаю ваше внимание, что это было сделано на основе волеизъявления народа. Хочу напомнить, что демократия - это власть народа. И надо либо признавать это, либо тогда отказаться от этого термина вообще повсеместно. Вводятся определённые санкции в отношении крымчан. За что вы вводите против них санкции? Если это аннексия, то они не виноваты ни в чём. За что же их наказывать? А если это не аннексия, а результат их голосования, тогда надо признать, что это демократия и оставить их в покое. Так же, как их претензии к России по поводу аннексии. Теперь по поводу того, что мы белые и пушистые", - отметил Путин.

Россия, подчеркивает Путин, выступала и выступает за последовательное исполнение международных документов. В том числе, поддержанных Совбезом ООН Минских соглашений. Менять их по чьей-то прихоти было бы неправильно.

Обсуждают на пресс-конференции и урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе - введение российского миротворческого контингента помогло стабилизировать ситуацию. Строительство газопровода "Северный поток - 2". Проект экономически выгоден Европе. И скоро, уверен президент, будет завершен, несмотря на все давление Вашингтона.

Отношения с США вообще отдельная тема для разговора. Со стороны Вашингтона в адрес Москвы накопилось такое количество претензий, что порой доходит до абсурда.

Сергей Шнуров, RTVI: Почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу? Теперь лично от меня. Как простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику.

Путин: Пройдитесь по известному фильму, классике советского кино, когда при падении батареи на ногу нужно говорить "редиска". Но хочу вас поблагодарить уже за то, что вы сейчас ее не использовали, как вы это делаете иногда. Теперь - почему российские хакеры не помогли в этот раз избраться Трампу. Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны. Это провокация. Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту Соединенных Штатов. И не вмешивались в выборы. Российско-американские отношения стали заложником внутренней политики США. На мой взгляд, это для них самих плохо, но это их выбор, пускай делают, что хотят. Мы исходим из того, что вновь избранный президент США поймет, что происходит. Он человек опытный и во внутренней, и во внешней политике, рассчитываем, что, хотя бы часть проблем решится при новой администрации.

Вопросы президенту в этот раз смогли задать не только профессиональные журналисты. В рамках пресс-конференции работает колл-центр, собирающий обращения граждан. И проблемы экологии в Магнитогорске президент обещает взять на особый контроль. Жалобы на задержку дополнительных выплат врачам в одной из больниц Мурманской области. Там уже начата следственная проверка. Ряд вопросов касаются системы образования. В условиях пандемии школы и университеты перевели на удаленное обучение. Теперь так будет всегда?

"Такой формат не заменит никогда прямого личного контакта между студентом, учащимся и преподавателем. Тем не менее, система, при которой и в школе, и в высшей школе онлайн-образование будет использоваться, конечно, будет развиваться", - заявил Путин.

Еще одна новость этой пресс-конференции: Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до семи лет включительно. Уже после окончания встречи наш корреспондент уточнил у президента: а успеют ли с подарком до Нового года?

Матвей Шестаков: 5000 рублей, о которых вы сказали. Выплата до Нового года? И каков порядок?

Путин: До Нового года, обычным порядком, как это было детям до 16 лет

Перечень тем, на которые журналисты хотят поговорить с президентом, как всегда, широкий. В их числе и культурные, спортивные и околоспортивные.

Ольга Богословская, Матч-ТВ: Я говорю о той ситуации в которую недавно попал наш нападающий Артем Дзюба. Его видео личного характера было выложено в интернет.

Путин: Влезать в личную жизнь - это, конечно, недостойно нормального общества. Но для него и для людей, которые живут этой публичной жизнью, это хороший урок - иметь это в виду. И иметь в виду, что есть общие правила и лучше их придерживаться.

Интересовались журналисты и тем, какие записи делал президент в ходе пресс-конференции, и тем, какой чай пил - это традиционный отвар сибирских трав, отвечает Путин. И даже тем, каким после непростого 2020-го будет тост от президента за его новогодним столом?

"Конечно, мы все будем поднимать тосты за своих близких, за свою семью, за своих друзей, за коллег. Но вот у меня, у моих друзей, в моей семье главным тостом всегда является один — за Россию", - ответил Путин.

Прямое общение с президентом продлилось более четырех с половиной часов. Но, конечно, все вопросы в прямом эфире Владимиру Путину задать не удалось. Впрочем, это не значит, что они останутся без внимания. Все обращения будут обработаны и переданы в профильные министерства и ведомства.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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