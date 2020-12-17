Киев и Анкара договорились о филиале "Ада" на Украине

Договор подразумевает "удовлетворение потребностей ВМС"

Киев и Анкара подписали соглашение, направленное на "удовлетворение потребностей ВМС Украины". Речь идет о сотрудничестве Украины и Турции по корветам типа "Ада"(ADA) и беспилотным летательным аппаратам.

"В ходе визита нашего руководителя Исмаила Демира в Киев были подписаны соглашения в области корветов типа "Ада" и беспилотных летательных аппаратов для удовлетворения потребностей ВМС Украины", - говорится в заявлении Управления оборонной промышленности Турции.

О деталях сотрудничества турецкое оборонное ведомство не распространяется. Однако в украинском Минобороны 14 декабря также сообщили о заключенном с Турцией соглашении. Как отметили в Киеве, оно касается передачи украинской стороне технологий, а также производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов.

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