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Москвичам пообещали январские 30-градусные морозы

20:08
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Погода будет переменчивая

Оттепели, сменяющиеся морозами – такой прогноз на январь для столичного региона выдали синоптики. "Бабахнуть", как выразился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, может на Крещение – до минус 30.
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"Крещенские морозы к 19 января, там может бабахнуть и до минус 29-30 в Москве. Понятно, все еще может меняться и пересчитываться. Но уже сейчас видно, что погода будет очень разной, январь нас удивит. Но удивит в хорошем плане", — предсказал Тишковец.

Метеоролог отметил, что средняя температура будет примерно на 2-4 градуса выше нормы. В целом же погода неустойчивая. Ожидаются волны потепления, а затем - трескучие морозы. Первое существенно понижение температуры, по словам Тишковца, ожидается к Рождеству — до минус 12-17 градусов, передает РИА Новости.

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