Супруга заболевшего COVID-19 Макрона сдала отрицательный тест на коронавирус

Симптомов заболевания у первой леди Франции нет

Брижит Макрон сдала тест на коронавирус, результат отрицательный. Первая леди Франции поспешила провериться после того, как COVID-19 выявили у ее супруга. Президент страны самоизолировался, его жена также ушла на самоизоляцию, как только получила известие о болезни Эммануэля Макрона.

Французский лидер слег с симптомами коронавируса накануне вечером. Когда же диагноз подтвердился, на самоизоляцию отправились все, кто контактировал с Макроном. В частности, ряды изолированных пополнили премьер-министр страны Жак Кастекс и глава Нацсобрания Ришар Ферран.

Ушел на профилактическую самоизоляцию и глава Евросовета Шарль Мишель – он встречался с Макроном в Париже 14 декабря. Неосторожно заглянувший в Париж в начале недели премьер-министр Испании Педро Санчес также пробудет на карантине как минимум до 24 декабря. Отложил зарубежные визиты после встречи с Макроном и премьер Португалии Антониу Кошта, передает ТАСС.

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