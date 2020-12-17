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Супруга заболевшего COVID-19 Макрона сдала отрицательный тест на коронавирус

20:40
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Симптомов заболевания у первой леди Франции нет

Брижит Макрон сдала тест на коронавирус, результат отрицательный. Первая леди Франции поспешила провериться после того, как COVID-19 выявили у ее супруга. Президент страны самоизолировался, его жена также ушла на самоизоляцию, как только получила известие о болезни Эммануэля Макрона.
Европейские политики уходят на самоизоляцию из-за Макрона

Французский лидер слег с симптомами коронавируса накануне вечером. Когда же диагноз подтвердился, на самоизоляцию отправились все, кто контактировал с Макроном. В частности, ряды изолированных пополнили премьер-министр страны Жак Кастекс и глава Нацсобрания Ришар Ферран.

Ушел на профилактическую самоизоляцию и глава Евросовета Шарль Мишель – он встречался с Макроном в Париже 14 декабря. Неосторожно заглянувший в Париж в начале недели премьер-министр Испании Педро Санчес также пробудет на карантине как минимум до 24 декабря. Отложил зарубежные визиты после встречи с Макроном и премьер Португалии Антониу Кошта, передает ТАСС.

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