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Группа туристов с детьми пропала в пещерах Подмосковья

21:08
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Связь потеряна с утра 17 декабря

Группа из восьми детей и двоих взрослых пропала в пещерах Сьяны в Подмосковье. Связь с туристами потеряна утром 17 декабря, сообщили в экстренных службах.
Обитатели пещеры в Таиланде оказались российскими туристами

"Туристическая группа, вошедшая в пещеры Сьяны в городском округе Домодедово около 11 утра, не выходит на связь", - приводит слова источника агентство ТАСС.

Сьяны или Сьяновские каменоломни - искусственные пещеры протяженностью около 20 километров. Они расположены в Подмосковье, около поселка Горки Ленинские. В числе туристов - дети в возрасте от 9 до 12 лет. Группа планировала выйти из пещер около 19.00.

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