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Штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке закрыли из-за снегопада

21:23
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Когда возобновится работа – пока неясно

Снежный шторм в Нью-Йорке вынудил руководство  Организации Объединенных Наций принять решение о закрытии штаб-квартиры,  расположенной на берегу Ист-Ривер. Когда возобновится нормальная работа, пока не сообщается.
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"Штаб-квартира ООН будет закрыта в четверг, 17 декабря, из-за снежного шторма. Относительно режима работы в пятницу, 18 декабря, сотрудникам и делегатам будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении организации.

В связи с закрытием здания отменено пленарное заседание Генассамблеи по работе Международного уголовного суда. Большинство мероприятий из-за пандемии коронавируса проходили в видеоформате, так что они прошли по расписанию, сообщает ТАСС.

Метеорологи прогнозируют снегопады, мокрый снег, слякоть и гололедицу, которые продержатся  на восточном побережье США как минимум в течение двух дней. Власти Нью-Йорка из-за непогоды отменили очное обучение в школах.

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