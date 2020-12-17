Компании Pfizer и Moderna защитили от ответственности за "побочки" от вакцин

Получить компенсацию пострадавшим будет "довольно сложно"

Иммунитет от ответственности за серьезные побочные эффекты у привытых вакцинами от коронавируса добровольцев получили компании Pfizer и Moderna. По мнению экспертов, власти пошли на этот шаг, чтобы снизить закупочную цену препаратов.

"Правительство не желает, чтобы люди подавали в суд на компании, производящие вакцину от COVID-19, поскольку в этом случае изготовители, вероятно, потребовали бы от властей более высокую цену за дозу препарата", - рассказал телеканалу CNBC адвокат по труду и занятости из Далласа Рогге Данн.

По данным телеканала, американцы также не могут подать жалобу на Управление по санитарному надзору или на работодателя в связи с обязательным требованием вакцинации от COVID-19 для допуска на работу.

При этом Конгресс США создал специальный фонд для покрытия расходов, связанных с нанесением вреда здоровью граждан в результате вакцинации. Однако эксперты отмечают, что воспользоваться денежными средствами довольно сложно. За последние десятилетия смогли получить компенсацию лишь 6% подавших иски американцев.

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