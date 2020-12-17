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Стали известны подробности исчезновения детей в подмосковной пещере

22:06
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Ребят потерял инструктор

Спасатели выяснили подробности исчезновения восьмерых детей в пещере Сьяны в Подмосковье. Группу туристов сопровождал инструктор, который и рассказал сотрудникам МЧС, что потерял ребят на занятиях по спортивному ориентированию.
Группа туристов с детьми пропала в пещерах Подмосковья

"Инструктор, который был с детьми, сказал, что потерял их во время занятий", - сообщили в подмосковном главке МЧС.

Искусственные Сьянские пещеры находятся около поселка Горки Ленинские в Домодедовском районе, на левом берегу реки Пахры. Их протяженность – около 20 километров. В некоторых пещерах проводятся различные мероприятия, в частности – дискотеки, передает ТАСС.

Группа из 10 туристов отправилась в пещеры Сьяны утром 17 декабря. Связь с ними пропала, в назначенное время – 19:00 – на поверхность они не вышли. В группе восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет.

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