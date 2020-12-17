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Спасатели нашли заблудившихся в подмосковной пещере детей

22:21
  • четверг
  • 17 декабря 2020

В поисках помог местный житель

Пропавшие 17 декабря в Сьянских пещерах в Подмосковье дети найдены живыми. Их здоровью ничего не угрожает, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области Федор Польшин.
Стали известны подробности исчезновения детей в подмосковной пещере

"Дети найдены живыми, чувствуют себя нормально", - заявил Польшин.

Представитель МЧС пояснил, что для поиска детей привлекли местного жителя, хорошо знакомого с пещерами. Спасатели вместе с ним спустились под землю и через некоторое время нашли ребят.

Группа из десяти человек, в составе которой были восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет, спустилась в пещеры утром 17 декабря. Связь с ними была потеряна, в назначенное время на поверхность они не вышли. Как выяснилось, инструктор, который вел группу, потерял ребят в пещере, сообщает ТАСС.

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