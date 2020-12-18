Начался третий этап испытаний вакцины центра им. Чумакова

Препарат приняли десять добровольцев, все они чувствуют себя хорошо

В Кирове начался третий этап испытаний вакцины от коронавируса Центра имени Чумакова. В исследовании принимают участие 10 добровольцев. После инъекции все они чувствуют себя хорошо, сообщает "ТВ Центр".

Между тем, в стране проходит масштабная вакцинация двумя уже зарегистрированными препаратами: "Спутником V" и "ЭпиВакКороной". В первую очередь прививки делают медикам, учителям и социальным работникам. В регионах открываются новые прививочные пункты, особое внимание - на условия транспортировки и хранения препарата. Также постоянно проводят дезинфекцию помещений.

В Ростовской области сотрудники Донского спасательного центра провели санитарную обработку социальных объектов, в том числе всех помещений главного железнодорожного вокзала (см. видео новости).

В Южной Осетии отметили самоотверженный труд военных врачей и медсестёр, которые вылечили более 200 пациентов с COVID-инфекцией. Для оказания медпомощи населению в Цхинвале на территории стадиона в октябре был развёрнут мобильный госпиталь Минобороны России, оснащённый всем необходимым оборудованием и ПЦР-лабораторией. Сейчас обстановка с COVID-19 в республике стабилизировалась, наблюдается спад заболеваемости.

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