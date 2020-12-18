ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Начался третий этап испытаний вакцины центра им. Чумакова

08:46
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Препарат приняли десять добровольцев, все они чувствуют себя хорошо

В Кирове начался третий этап испытаний вакцины от коронавируса Центра имени Чумакова.  В исследовании принимают участие 10 добровольцев. После инъекции все они чувствуют себя хорошо, сообщает "ТВ Центр".

В Москве увеличивается масштаб вакцинации от коронавируса
Собянин: вакцинация от COVID-19 развернута в 70 городских поликлиниках
"Чувствую себя прекрасно": что говорят россияне, прошедшие вакцинацию от COVID-19

Между тем, в стране проходит масштабная вакцинация двумя уже зарегистрированными препаратами: "Спутником V" и "ЭпиВакКороной".  В первую очередь прививки делают медикам, учителям и социальным работникам.  В регионах открываются новые прививочные пункты, особое внимание - на условия транспортировки и хранения препарата.  Также постоянно проводят дезинфекцию помещений.

В Ростовской области сотрудники Донского спасательного центра провели санитарную обработку социальных объектов, в том числе всех помещений главного железнодорожного вокзала (см. видео новости).

В Южной Осетии отметили самоотверженный труд военных врачей и медсестёр, которые  вылечили  более 200 пациентов с COVID-инфекцией.  Для оказания медпомощи населению в Цхинвале на территории стадиона в октябре был развёрнут мобильный госпиталь Минобороны России, оснащённый всем необходимым оборудованием и ПЦР-лабораторией. Сейчас обстановка с COVID-19 в республике стабилизировалась, наблюдается спад заболеваемости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.