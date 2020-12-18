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Советник Байдена заразился коронавирусом

08:54
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Седрик Ричмонд и Джо Байден общались на митинге во вторник

Число выявленных случаев коронавируса в мире составляет почти 75 миллионов (74,921,288 – данные университета Джонса Хопкинса на утро 18 декабря).

В США положительным оказался тест на COVID-19 у конгрессмена-демократа Седрика Ричмонда, одного из близких советников кандидата в президенты США Джо Байдена. Конгрессмен посещал митинг в Джорджии во вторник, на котором также был Байден. Они говорили менее 15 минут на открытом воздухе, оба были в масках.

Ричмонд был сопредседателем предвыборной кампании Байдена. Избранный президент заявил, что намерен назначить его своим старшим советником. 

Штаты по-прежнему лидируют по числу заболевших. В Сан-Франциско и еще четырех округах объявили режим самоизоляции. В отделениях реанимации не хватает коек.

Всё больше стран вынуждены ужесточать ограничения в Европе, сообщает "ТВ Центр". В Чехии закрыты рестораны, музеи, гостиницы. С 11 вечера до 5 утра - комендантский час. Введён предпоследний, четвертый уровень эпидемической угрозы. Власти не исключают, что придётся повышать его до пятого, если число госпитализированных достигнет 10 тысяч. Сейчас их в два раза меньше, но после рождественских праздников ожидают осложнения обстановки.

Запрещено будет выходить из дома в новогоднюю ночь жителям Португалии. Сейчас в стране действует режим чрезвычайного положения. Он продлен до 7 января.

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