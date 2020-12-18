"Возможность вернуться в детство": названы подарки, о которых мечтают взрослые

Не обязательно дарить практичные вещи

Новогодние подарки должны быть не только полезными, но, в первую очередь, приносить радость. Особенно это важно в год пандемии, считают психологи. Эксперты рассказали о тайных презентах, которые хотят взрослые люди, но не признаются в этом.

"Сейчас очень непростое время для многих, Новый год тоже другой и подарки с учетом пандемии могут быть не такими, как всегда. Вот смотрите: я практикующий психолог, у меня все есть, но иногда хочется, чтобы на Новый год мне подарили – мало кто догадается – тот самый калейдоскоп из детства, такая подзорная труба с мозаикой, представляете? Уверяю, это относится не только ко мне. Это к вопросу, чтобы вы понимали, что у людей сейчас происходит", - заявила психолог Ирина Обухова.

Она подчеркнула, что подарок – это возможность вернуться в детство, а также порадовать себя и близких. По словам специалиста, в то время, когда вокруг происходят непонятные и пугающие события, людям хочется получить в подарок что-то глубоко личное. В данном случае презенты имеют даже терапевтический эффект.

При этом многим людям интересен не только сам подарок, но и его упаковка, считает психолог Ирина Ларина. Она посоветовала вспомнить детский восторг, приходящий при виде подарков под елкой, а затем и при их распаковке. Поэтому специалист рекомендовала творчески подойти как к выбору презента, так и к его красивой упаковке и праздничному украшению квартиры, передает РИА Новости.

"Чем старше мы становимся, тем больше нам не хватает ощущения праздника, сюрпризов, как было в детстве, когда мы бежали к елке, чтобы быстрее увидеть подарки от Деда Мороза и распаковать их. Ну а в качестве новогоднего подарка, я думаю, многие взрослые будут счастливы найти под елкой конструктор LEGO или портативный PSP. А почему бы и нет?" - добавила она.

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