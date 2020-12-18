Роспотребнадзор назвал безопасные для путешествий в пандемию страны

Их всего 3 из 16 возможных

Три из 16 государств, с которыми Россия открыла авиасообщение, полностью соответствуют критериям безопасности с эпидемиологической точки зрения.

По состоянию на 13 декабря, это Сейшельские острова, Танзания и Эфиопия, заявили в Роспотребнадзоре. Они соответствуют по трем критериям из трех, передает ТАСС.

Оценку 2/3 получили Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы, 1/3 – Великобритания, ОАЭ, Южная Корея, Сербия и Япония. Ни одному из трех необходимых критериев не соответствуют Белоруссия, Казахстан, Турция и Швейцария.

Для того, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию в определенной стране, специалисты смотрели на показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние две недели (40 на 100 тысяч населения), среднесуточный показатель темпа прироста (менее или равно 1%), а также показатель распространения инфекции Rt (менее 1).

Российские границы со всеми остальными странами мира остаются закрытыми с конца марта из-за коронавируса. Их открытие возможно только после разрешения медиков, об этом накануне заявил президент России Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции.

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