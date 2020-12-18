ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор назвал безопасные для путешествий в пандемию страны

08:32
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Их всего 3 из 16 возможных

Три из 16 государств, с которыми Россия открыла авиасообщение, полностью соответствуют критериям безопасности с эпидемиологической точки зрения.
Путин рассказал, когда Россия откроет границы

По состоянию на 13 декабря, это Сейшельские острова, Танзания и Эфиопия, заявили в Роспотребнадзоре. Они соответствуют по трем критериям из трех, передает ТАСС. 

Оценку 2/3 получили Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы, 1/3 – Великобритания, ОАЭ, Южная Корея, Сербия и Япония. Ни одному из трех необходимых критериев не соответствуют Белоруссия, Казахстан, Турция и Швейцария.

Для того, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию в определенной стране, специалисты смотрели на показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние две недели (40 на 100 тысяч населения), среднесуточный показатель темпа прироста (менее или равно 1%), а также показатель распространения инфекции Rt (менее 1).

Российские границы со всеми остальными странами мира остаются закрытыми с конца марта из-за коронавируса. Их открытие возможно только после разрешения медиков, об этом накануне заявил президент России Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сейшельские острова
Сейшельские острова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.