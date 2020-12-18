Нарколог перечислил веские поводы для употребления алкоголя

Их крайне мало

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн выразил мнение, что есть только два случая, при которых можно выпить немного алкоголя.

"Алкоголь употребляют в двух случаях - либо ритуально в каких-то редких случаях или в лечебных целях чайными или столовыми ложками", - цитирует Брюна РИА Новости.

Выпить алкоголь в новогоднюю ночь позволительно, считает нарколог. Главное - знать норму. По словам Евгения Брюна, 10-20% россиян злоупотребляют алкоголем. Он призвал сограждан помнить о внутренней ответственности.

"Чем больше и чаще человек употребляет алкоголь, тем больше вред. Разрешенная доза алкоголя - это 0", - сказал Брюн.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун заявил, что без вреда для здоровья человек может употреблять не больше чайной ложки алкоголя.

Редакция ТВЦ.RU напоминает: чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

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