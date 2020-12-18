Сергунина: Комплексное развитие Москвы способствует диверсификации туристической отрасли

За девять лет турпоток в столицу вырос в 2 раза

В Москве за последние девять лет существенно вырос турпоток – с 12,8 миллиона до 25,1 миллиона человек. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Она напомнила, что Москва второй год подряд получает премию World Travel Awards в ключевой номинации - "Лучшее туристическое направление. Город".

"Это было бы невозможно без комплексных программ развития, над которыми мы последовательно работали все последние годы. Укрепление экономики, благоустройство, появление современных культурных и образовательных пространств - такие позитивные изменения сделали Москву комфортной для жителей и привлекательной для путешественников", - сказала Сергунина.

Мэрия Москвы надеется, что в 2021 году эпидемиологическая ситуация улучшится и туристический сектор вернется к нормальной жизни.

В основном в Москву до пандемии приезжали молодые люди от 18 до 34 лет. Среди российских туристов их доля составила 75%, а среди зарубежных гостей – 65%. В этом году Москву чаще всего посещают жители ближайших регионов - Московской, Тверской, Калужской, Владимирской и Тульской областей. Помимо этого в город приезжают из Краснодарского края и Ростовской области, а также из Чувашии, Саратовской и Нижегородской областей.

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