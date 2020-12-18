ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергунина: Комплексное развитие Москвы способствует диверсификации туристической отрасли

08:33
  • пятница
  • 18 декабря 2020

За девять лет турпоток в столицу вырос в 2 раза

В Москве за последние девять лет существенно вырос турпоток – с 12,8 миллиона до 25,1 миллиона человек. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Она напомнила, что Москва второй год подряд получает премию World Travel Awards в ключевой номинации - "Лучшее туристическое направление. Город".

"Это было бы невозможно без комплексных программ развития, над которыми мы последовательно работали все последние годы. Укрепление экономики, благоустройство, появление современных культурных и образовательных пространств - такие позитивные изменения сделали Москву комфортной для жителей и привлекательной для путешественников", - сказала Сергунина.

Мэрия Москвы надеется, что в 2021 году эпидемиологическая ситуация улучшится и туристический сектор вернется к нормальной жизни.

В основном в Москву до пандемии приезжали молодые люди от 18 до 34 лет. Среди российских туристов их доля составила 75%, а среди зарубежных гостей – 65%. В этом году Москву чаще всего посещают жители ближайших регионов - Московской, Тверской, Калужской, Владимирской и Тульской областей. Помимо этого в город приезжают из Краснодарского края и Ростовской области, а также из Чувашии, Саратовской и Нижегородской областей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Кремль
Кремль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.