Россиянам рекомендовали не употреблять более пяти мандаринов в день

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Взрослому человеку можно съедать не более 250 грамм мандаринов в день – это 3-5 штук.

Опасность кроется в аллергической реакции, объяснила агентству "Москва" главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.

"Мандарины, как и прочие цитрусовые, относятся к экзотическим плодам и при чрезмерном употреблении могут вызывать аллергические реакции. А за счет высокого содержания пищевых волокон и органических кислот слишком большая порция мандаринов может привести к нарушениям со стороны желудочно-кишечного тракта", - сообщила она.

Кроме того, не стоит давать мандарины детям до трех лет, поскольку цитрусовые являются тяжелым продуктом, а пищеварительная система малыша еще не до конца развита.

"Негативная реакция, как правило, становится ниже по мере роста и развития ребенка", - пояснила врач.

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