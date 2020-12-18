Менее половины компаний в России выплатят новогодние премии

Многие работодатели еще не приняли решение

41% компаний в России решили выплатить своим сотрудникам новогодние премии. При этом 17% из них наградят всех работников, а 24% - только тех, кто хорошо работал.

Как пишет RT со ссылкой на SuperJob, 28% компаний не будут выплачивать премии по итогам года. Еще 31% работодателей не определились.

Как показал опрос, больше всего на премию могут рассчитывать сотрудники компаний из сферы информационных технологий и телекоммуникаций.

В опросе участвовало свыше тысячи предприятий и организаций.

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