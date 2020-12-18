Вакцина от коронавируса признана главным научным прорывом года

В 2020 году весь мир следил за работой ученых

Создание вакцины от новой коронавирусной инфекции стало главным научным прорывом уходящего года, сообщили в журнале Science.

В издании отметили, что препараты были "разработаны и испытаны с рекордной скоростью" сразу в нескольких странах мира. При этом создавались вакцины в достаточно необычных условиях.

"Слияние сил привело науку от нуля к вакцине COVID-19 с революционной скоростью. Никогда еще исследователи так быстро не разрабатывали столько экспериментальных вакцин против одного и того же противника. Никогда еще столько конкурентов не сотрудничали так открыто и часто. Никогда еще так много кандидатов не продвигались к крупномасштабным испытаниям эффективности практически параллельно. И никогда еще правительства, промышленность, научные круги и некоммерческие организации не использовали столько денег, усилий и умственных ресурсов на одну и ту же инфекционную болезнь в такой короткий срок", - заявили в журнале.

Однако в Science усомнились в том, что всеобщая вакцинация скоро будет приведена. По мнению экспертов издания, минимум до весны вакцины будет слишком мало даже для богатейших стран. Кроме того, помехой могут стать мутации коронавируса и сомнения людей в качестве препаратов.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"