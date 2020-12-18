ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В штат детских поликлиник предложили включить психологов

09:36
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Многим детям тяжело далась самоизоляция

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич уверен, что в штате детских поликлиник должны быть психологи. По словам депутата, более чем у 80% российских школьников на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции ухудшилось психологическое состояние.
"Возможность вернуться в детство": названы подарки, о которых мечтают взрослые

"Не стоит дожидаться трагедии или очередной пандемии. Необходимо выстроить систему на уровне связи детской поликлиники и школы. У нас до сих пор в штатах детских поликлиник нет психологов. И в этом вопросе предстоит большая работа", - считает Менделевич.

По его словам, пандемия коронавируса лишь обострила давно существующую проблему. Парламентарий подчеркнул, что наиболее оптимальным считает взаимодействие психологов с детьми именно на уровне Минздрава, передает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столичные старшеклассники останутся на дистанционном обучении до конца второй четверти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Детская поликлиника
Детская поликлиника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.