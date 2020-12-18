В штат детских поликлиник предложили включить психологов

Многим детям тяжело далась самоизоляция

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич уверен, что в штате детских поликлиник должны быть психологи. По словам депутата, более чем у 80% российских школьников на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции ухудшилось психологическое состояние.

"Не стоит дожидаться трагедии или очередной пандемии. Необходимо выстроить систему на уровне связи детской поликлиники и школы. У нас до сих пор в штатах детских поликлиник нет психологов. И в этом вопросе предстоит большая работа", - считает Менделевич.

По его словам, пандемия коронавируса лишь обострила давно существующую проблему. Парламентарий подчеркнул, что наиболее оптимальным считает взаимодействие психологов с детьми именно на уровне Минздрава, передает ТАСС.

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