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Виртуальный контент россиян предложили признать их собственностью

09:21
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Такая инициатива поступила министру юстиции

Первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил законодательно уравнять виртуальный контент с физической собственностью.
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По словам Петрова, в течение жизни интернет-пользователи накапливают огромное количество контента, будь то фото и видео, музыка, разные подписки или аккаунты.

"С точки зрения юриспруденции, весь виртуальный массив человека, накопленный им за годы "онлайна", является полноправной собственностью", - цитирует общественника РИА Новости.

Однако виртуальный контент не всегда подпадает под законы, прописанные для физической собственности. Из-за этого его непросто продать, подарить или завещать, говорит Петров. 

Он попросил министра юстиции России Константина Чуйченко принять нормативные акты, уточняющие "механизмы использования виртуального контента в полном объеме наравне с физической собственностью".

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