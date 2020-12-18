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В Москве за сутки вылечился 5821 пациент с коронавирусом

09:26
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Скончались 72 пациента

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечился еще 5821 пациент. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Всего число людей, выздоровевших после лечения от COVID-19, увеличилось до 557 028 человек.

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Ранее сообщалось, что в Москве за сутки скончались 72 пациента с коронавирусом. Таким образом, число жертв COVID-19 в столице увеличилось с 10 171 до 10 243.

"Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", - говорится в сообщении оперштаба в телеграм-канале.

Москвичам также напомнили о необходимости соблюдения домашнего режима для горожан старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

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