Отсидевший за убийство отца россиянин зарезал и мать

Перед тем как сдаться полиции, он допил весь алкоголь

47-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), отсидевший 10 лет за убийство отца, зарезал собственную мать.

Инцидент произошел 16 декабря в квартире одного из домов по улице Ленина города Лангепас. Вернувшийся из тюрьмы 1,5 года назад местный житель выпивал на кухне. В какой-то момент 74-летняя мать начала высказывать ему претензии за убийство отца в 2008 году. Мужчина не потерпел нравоучений, схватил кухонный нож и ударил родственницу в грудь. От полученных травм женщина скончалась на месте.

После убийства он решил допить оставшийся алкоголь и только спустя четыре часа вызвал полицию, сообщили в региональном Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

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