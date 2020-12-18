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Экономика России оказалась одной из самых перспективных в мире

10:11
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Первое место досталось Таиланду

Экономика России оказалась одной из самых перспективных в мире, считают составители рейтинга агентства Bloomberg. Первое место в списке самых перспективных стран с развивающимся рынком на следующий год досталось Таиланду, Россия на втором. Третью позицию занимает Южная Корея.
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Эксперты отметили, что привлекательность российской экономики для инвесторов заключается в недооцененности рубля и крайне низком госдолге. Всего специалисты рассматривали 17 стран, оценка происходила по 11 критериям, среди которых прогноз по росту ВВП, долг страны, валютные резервы и реальная процентная ставка.

Экономисты полагают, что уже в следующем году Россия в плане экономического развития может "превзойти все их ожидания". Последнее место в рейтинге у Китая. Страна имеет высокий госдолг и небольшой валютный резерв.

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