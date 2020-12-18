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"Доктор Смерть" призвала украинцев избавиться от зеленки и йода

10:42
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Ульяна Супрун назвала эти препараты "пережитками совка"

Экс-глава министерства здравоохранения Ульяна Супрун призвала сограждан "декоммунизировать" домашнюю аптечку и выбросить из нее остатки советского прошлого.
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К "останкам совка" Супрун причислила зеленку, йод, оксолиновую мазь, горчичники, "звездочку" и мазь Вишневского. По мнению бывшей главы ведомства, часть препаратов давно устарели, и сейчас у них появились "более безопасные и современные" аналоги, часть могут вызвать ожоги на коже, а эффективность двух последних мазей и вовсе не доказана.

Супрун руководила украинским Минздравом с 2016 по 2019 год. Ее неоднозначные высказывания и неоцененная гражданами программа реформ здравоохранения не раз приводила к скандалам, украинцы дали ей прозвище "доктор Смерть".

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